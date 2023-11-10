Комитеты областной Думы приступили к работе над проектом бюджета на предстоящую трёхлетку

Депутаты Рязоблдумы приступили к работе над проектом областного бюджета на следующий трехлетний период. В четверг, 9 ноября, состоялись заседания профильных комитетов парламента.

На первоначальном этапе парламентарии обсудили основные характеристики внесенного губернатором проекта закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также рассмотрели документы и материалы, касающиеся прогноза социально-экономического развития региона, и основные направления бюджетной и налоговой политики.

Проект бюджета разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на предстоящие три года. Основные параметры бюджета прогнозируются в следующих объемах: доходы на 2024 год запланированы в размере 81,9 млрд. рублей, на 2025 год – 77,1 млрд. рублей, на 2026 год – 82,0 млрд. рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год запланированы в размере 82,2 млрд. рублей, из них почти 9 млрд. рублей – за счет целевых федеральных средств. В 2025 году расходы составят 77,5 млрд. рублей, в 2026 году – 82 млрд. рублей.

Расходы областного бюджета в первую очередь сконцентрированы на безусловном выполнении всех социальных обязательств перед жителями региона, а также на мероприятиях, направленных на достижение национальных целей развития страны. В частности, при распределении областных расходов учтено повышение МРОТ, рост заработных плат «указных» категорий сотрудников, работников бюджетной сферы, не относящихся к «указным» категориям, и индексация мер государственной поддержки. Заложены расходы на дорожное хозяйство, поддержку инвестклимата, малого бизнеса и других важных направлений. В целом было отмечено, что социальные расходы выросли.

Приоритеты бюджета сформированы в рамках государственных программ Рязанской области. Вместо 18, как это было в 2023 году, в 2024 будут реализовываться 24 государственные программы. Объем программного бюджета на предстоящий год составит 78,3 млрд. рублей или более 95% общего объема расходов. В рамках госпрограмм предусматривается реализация 12 национальных проектов в объеме 11,6 млрд. рублей. Наибольшее финансирование запланировано на НП «Безопасные качественные дороги» – 4,4 млрд. рублей. Расходы на НП «Образование» составят 3,1 млрд. рублей, НП «Жилье и городская среда» –1,7 млрд. рублей, НП «Здравоохранение» – 677,2 млн. рублей.

Кроме того, комитет по социальным вопросам рассмотрел проект трехлетнего бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. Планируется, что в 2024 году доходы и расходы Фонда сложатся в сумме 19,7 млрд. рублей. Проект сформирован бездефицитным. На выполнение территориальной программы ОМС будет направлено 19, 2 млрд. рублей.

По итогам обсуждений проекты регионального бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период были поддержаны. Все решения направлены в комитет по бюджету и налогам областной Думы.