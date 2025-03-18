Комик Артемий Останин задержан при попытке уехать из России

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении стендап-комика Артемия Останина. Его подозревают в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщили в ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, не позднее 15 марта 2025 года во время выступления в столице Останин допустил высказывания, направленные против лиц с инвалидностью.

Комик был задержан при попытке покинуть территорию России. В настоящее время он доставлен в Москву, где в ближайшее время состоится его допрос.

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Расследование продолжается.

По данным RT, Останин задержан на границе с Белоруссией. Ранее стэндапер пошутил о мужчине, потерявшем ноги во время взрыва мины.