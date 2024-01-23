Комедию с блестящим актёрским составом «А вы все трое — мой отец?» покажут в Рязани

11 февраля в 19.00 (воскресенье) состоится показ комедии «А вы все трое — мой отец?» (12+) сценариста Олега Антонова. Он известен как автор сценариев популярных фильмов «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum», «Бес в ребро, или великолепная четверка». А одну из его творческих задумок воплотит на сцене рязанского МКЦ яркий актёрский состав, также известный по прекрасным фильмам, сериалам и театральным работам. Организаторы мероприятия советуют рязанцам не упускать возможность провести вечер в компании доброго светлого юмора и прекрасных артистов и позаботиться о покупке билетов на спектакль уже сейчас. А самые удачливые смогут стать счастливыми обладателями бесплатных пригласительных!

— Знакомься, дорогой, это мой папа!

— Как, и этот тоже?!…

О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому публикуя в газете не отправленное мамой письмо, девушка рассчитывала только на чудо… Однако чудес много не бывает, и однажды на пороге Настиного дома один за другим стали появляться… отцы, да ещё какие!

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Несколько слов об актёрском составе спектакля. Думаем, в этом списке вы найдёте знакомые фамилии и любимые лица. Роли в «А вы все трое — мой отец?» исполнят:

Народный артист Анатолий Васильев (гл.роли в фильмах «Сваты», «Экипаж», «Крик совы», «Татьянин день» и др. Актер театра им. Моссовета)

Артист Сергей Степин («Мир, дружба, жвачка», «ЧОП», «Толя-робот», «Батя», «Синичка», «Большое небо», «Каникулы президента», «Молодежка», «День выборов», «Последний министр», «Два отца и два сына», «Склифософский», «Пара из будущего». Артист Губернского театра) / Заслуженный артист Сергей Рубеко («Ликвидация», «Дылды», «Молодежка», «Дальнобойщики», «Орлова и Александров» и др. Артист театра им. Маяковского)

Заслуженный артист Владимир Долинский («Тот самый Мюнхгаузен», «Графиня де Монсоро», «Три мушкетера», «Моя прекрасная няня», «Зимняя вишня, «»Жизнь и приключения Мишки Япончика» и др. Артист театров Сатиры и «У Никитских ворот»)

Актриса Ольга Лифенцева («Приличная семья сдаст комнату», «Отель Элеон», «Клуб обманутых жен», «Осенний детектив» и др. Занята в театральных антрепризных спектаклях)

Актер Дмитрий Марин («Закрыть гештальт», «Универ», «Зимняя вишня-4», «Непокорная», «Тайны института благородных девиц» и др. Ведущий артист Малого театра).

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ИП Жеглов Алексей Александрович, ИНН 622707626902.

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