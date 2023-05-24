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Комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой стартует на ТНТ 13 июня

7info

13 июня в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Вика-Ураган» от компании Good Story Media (создателей сериалов «Ольга», «Исправление и наказание») и др. Главная героиня этой истории Вика (Аглая Тарасова) готова поставить на карту собственные благополучие, комфорт и даже свободу ради справедливости. И хотя проблемы будут обрушиваться одна за другой, Вика будет виртуозно сносить каждую из них, чего бы ей это не стоило, ведь она – девушка-ураган.

История Вики начинается с судьбоносной прогулки, во время которой она замечает, как пьяный сосед решает справить нужду прямо во дворе, где гуляют дети. Главная героиня с таким хамством мириться не намерена: она пытается вразумить хулигана, но в результате случайности тот остается без глаза. Вика попадает в колонию на четыре года, а после выхода на свободу обнаружит, что привычная для нее картина мира окончательно разрушена. Квартира превратилась в секс-шоп благодаря маме (Ирина Розанова), муж (Антон Филипенко) ушёл к подруге, а сын (Иса Новиков) оказался в интернате для детей с особенностями развития. С каждым днем тучи вокруг Вики сгущаются. Ее новый мир — это пошарпанная квартира с одинокой пенсионерской (Татьяна Кравченко), подругой из колонии (Полина Шашуро), ребенком с аутизмом и новым знакомым Карлсоном (Иван Добронравов). Но в этом «союзе ненужных людей» Вика не теряет надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро!

Комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой стартует на ТНТ 13 июня

Главные роли в сериале исполнили: Аглая Тарасова, Ирина Розанова, Николай Фоменко, Иван Добронравов, Иса Новиков, Антон Филипенко, Настасья Самбурская, Юлия Топольницкая, Яна Сексте, Полина Шашуро, Татьяна Кравченко, Евгения Калинец и другие.

Генеральный продюсер проекта – Артем Логинов. Авторы сценария, креативные продюсеры и режиссеры – Олег Гольдфайн и Илья Петрухин (сценаристы популярных сериалов Good Story Media — «Ольга», «Конная полиция» и др.), оператор – Янис Андреевс.

Олег Гольдфайн, автор сценария, продюсер и режиссер: «Однажды мы с Ильей увидели какой-то сюжет или шоу про девушку, вышедшую из тюрьмы. Нам обоим эта тема показалась интересной, ведь к женщинам, оказавшимся в местах не столь отдаленных и их покинувшим, относятся иначе, чем к мужчинам. Общество судит их в разы строже. Это трансформировалось в идею собрать в одной истории совершенно разных персонажей, не до конца понятных обществу, и с нашей героиней во главе».

Илья Петрухин, автор сценария, продюсер и режиссер: «Наша героиня – это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него ещё очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребенок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть женщиной – Данилой Багровым куда сложнее». 

Аглая Тарасова, актриса: «Мне сразу понравился сценарий, это динамичная, яркая история. Мне близок персонаж. Вика — герой, она сильная, где-то даже упрямая. Её не ломает тюрьма, измена мужа, проблемы в семье… Она всегда остаётся верна своим принципам и совести».

Иван Добронравов, актёр: «Мне кажется, что кличка «Карлсон» хорошо характеризует моего героя. Он действительно похож на персонажа из сказки. Это человек с сомнительной репутацией. Но как у Карлсона обычно получается? Он куда-то приходит, и там начинается настоящая вакханалия. Однако благодаря поступкам Карлсона, другие персонажи растут, так было у Астрид Линдгрен с Малышом. Он берет на себя ответственность за шалости, делает какие-то выводы».   

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