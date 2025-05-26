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Павел Майков, фото со съёмок сериала. Предоставлено пресс-службой СТС
Павел Майков, фото со съёмок сериала. Предоставлено пресс-службой СТС
Кино и ТВ

Комедия «Папа Миа» с Павлом Майковым выходит на СТС 9 июня

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9 июня в 18:00 на СТС выходит 12-серийная история «Папа Миа» (16+) — первый совместный проект телеканала и продюсерской компании «Марс Медиа». Главные роли исполнили Павел Майков, Елена Николаева и Таисья Калинина.

По сюжету автор одного хита 2000-х Николай Ларионов (Павел Майков) мечтает вернуть былую славу и не подозревает, что, кроме музыки, в его жизни есть ещё одна гордость — 14-летняя дочь Коша (Таисья Калинина). Всё меняется, когда экс-супруга Жанна (Елена Николаева) летит в Италию и просит присмотреть за подростком. Коша не рада появлению отца-разгильдяя и хочет избавиться от него, а Николай ищет путь, чтобы триумфально вернуться в шоу-бизнес. Поможет им в этом общее дело — онлайн-агентство знакомств.

«Мой герой — талантливый чудак, который вылетел из обоймы, но хочет вернуться. Знаю таких артистов, которые в своё время звучали из каждого утюга, а сейчас только моё поколение их помнит. Я и сам был на месте Коли в 2014-м, когда меня перестали снимать, а через два года вдруг вспомнили и назвали моё возвращение ренессансом Майкова», — признаётся Павел Майков, который хоть и является основателем нескольких групп, впервые играет музыканта.

«В центре сюжета противостояние отцов и детей. Герои, которые никогда друг друга не видели, под давлением обстоятельств вынуждены меняться. Изначально это два совершенно разных человека: Коля олдускульный, такой сбитый лётчик, а Коша —продвинутая, современная девчонка. Но постепенно через совместные авантюры Ларионов осознает свою ответственность, а девочка — что папа не чужой человек и близок ей по духу», — рассказываетрежиссёр Максим Пежемский.

Тема поиска общего языка с подростками актуальна и для актрисы Елены Николаевой, которая воспитывает 16-летнего сына и 13-летнюю дочь. «Это безумно сложно, поэтому желаю всем матерям много сил и, если нужно, психолога, чтобы не сойти с ума. У меня самой с детьми постоянно какое-то недопонимание», — делилась актриса. 19-летняя экранная дочь Елены Таисья Калинина недавно сама была на месте героини. «Конечно, я переросла такие проблемы, но эта тема всегда будет актуальна. Ведь родители опираются на свой опыт и думают, что знают, как надо, а наше поколение всё же владеет большей информацией, поэтому не всегда соглашается», — считает она.

Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге в прошлом году. По словам режиссёра, зрители откроют северную столицу с новой стороны. «Мы сразу отказались от центра и исторических локаций, которые зрители видели много раз в кино, и решили снимать на берегу Финского залива в современных районах, чтобы показать жизнь подростков нового поколения и их родителей», — вспоминает Максим Пежемский.

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