Вторник, 18 октября, 2022
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Командующий СВО генерал Суровикин дал большое интервью

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Командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин дал большое интервью.

По его словам, обстановка в зоне СВО напряжённая. Противник накапливает силы для возможного удара.

Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Ежедневно украинские войска теряют убитыми и ранеными от 600 до 1000 бойцов.

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