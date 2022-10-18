Командующий СВО генерал Суровикин дал большое интервью

Командующий российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин дал большое интервью.

По его словам, обстановка в зоне СВО напряжённая. Противник накапливает силы для возможного удара.

Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Ежедневно украинские войска теряют убитыми и ранеными от 600 до 1000 бойцов.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram