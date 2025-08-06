Многие украинские военные, попавшие в плен, призывают своих соотечественников избегать мобилизации и участия в боевых действиях, предупреждая о происходящем в рядах ВСУ. С подобным обращением выступил 49-летний командир отделения 24-й бригады 46-го батальона ВСУ Василий Медяник.

Он оказался в плену после неудачной попытки штурма в районе населённого пункта Новгородское (Нью-Йорк), где из десяти человек в его группе выжили только двое. Медяник отметил, что российская армия значительно лучше оснащена по сравнению с ВСУ.

«Не идите воевать. Ни в коем случае. Эта война никому не нужна. Это кровопролитие не нужно никому — так считают многие украинские солдаты», — заявил он.

По его словам, «очень многие» военнослужащие ВСУ не выдерживают происходящего и пытаются бежать с передовой. Если их ловят и возвращают обратно, в качестве наказания отправляют в бой без оружия.

«Командир роты в наказание отбирает бронежилет, забирает оружие и каску, а взамен выдаёт пластмассовую каску и лопату. Если такой боец продержится два дня и останется жив — считается, что он прошёл испытание», — рассказал Медяник.