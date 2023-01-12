Командир отделения из Тверской области Василий Рулёв погиб во время СВО

Во время специальной военной операции погиб 35-летний уроженец Тверской области Василий Рулёв. О смерти земляка сообщила администрация Максатихинского муниципального округа.

Соболезнования близким погибшего выразил глава округа Хованов.

Рулёв родился в деревне Каменка. В 2005 году окончил профессиональное училище № 45 города Удомля по специальности «Автомеханик».

12 октября призван на военную службу, в звании младшего сержанта. Был командиром отделения зенитного ракетного взвода. Погиб 8 ноября.

У Василия остались вдова и двое детей.