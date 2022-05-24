Команда УМВД России по Рязанской области стала победителем в межведомственном турнире по мини-футболу

В Рязани состоялся межведомственный турнир по мини-футболу в рамках общероссийской памятной акции «80-летию матча в блокадном Ленинграде – 80 турниров по мини футболу». Организатором выступила рязанская областная организация Общества «Динамо».

На стадионе «Спартак» в городе Рязани состоялся финал турнира, в котором приняло участие 11 команд.

Лидером турнира по мини-футболу стала команда Управления МВД России по Рязанской области, обыгравшая в схватке команду противника со счетом 4:0. Полицейские проявили себя волевыми спортсменами и продемонстрировали необходимые в службе навыки: скорость, стремление к превосходящему результату, дисциплину, честность по отношению к сопернику.

Как отмечают сами сотрудники МВД, вышедшие на поле с мячом, боевой настрой перед стартом и поддержка коллег – неоценимое преимущество перед оппонентом. Действительно, поддержать команду полицейских на турнире на стадионе собралось большое количество коллег и спортсменов.

Вторую ступень пьедестала заняла команда Отделения Банка России по Рязанской области, третье место — команда ГУ МЧС России по региону.

Заместитель председателя РОО ОГО ВФСО «ДИНАМО» майор внутренней службы Андрей Волков обратился к футболистам с поздравительной речью. После этого он вручил победителям соревнований кубки, дипломы и памятные медали.

Лучшим игроком турнира признан Александр Алеев – представитель команды УМВД России по Рязанской области.

В завершение церемонии перед участниками соревнований выступили артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области, исполнив гимн рязанской областной организации Общества «Динамо».