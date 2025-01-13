Команда Сетевого издания 7info.ru одержала победу в двух номинациях творческого конкурса «Хрустальный журавль – 2024»

В понедельник, 13 января, в День российской печати, в Правительстве Рязанской области состоялась церемония награждения победителей регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль – 2024».

Награды авторам лучших журналистских работ вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

— Один день в году героями новостей стали сами журналисты. На конкурс пришло около тысячи работ. Они разные по форме и содержанию, но в каждой есть что-то особенное. Заслуженные награды получили авторы лучших работ и ветераны пера. Поздравляю победителей конкурса, всех журналистов и работников СМИ, издательств и типографий с праздником! Спасибо за честную и ответственную работу. За то, что рассказываете об успехах и о проблемах. Всё это помогает нам делать Рязанскую область лучше, — сказал глава региона.

В соответствии с решением жюри Сетевое издание 7info.ru признано победителем в профессиональной номинации «Лучшая работа средства массовой информации в социальных сетях» и в специальной номинации «Журналистская акция года».

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В 2024 году сетевым изданием реализована патриотическая акция «Свидетели поры огневой».

«Проект посвящён Году семьи в Российской Федерации и направлен на сохранение исторической памяти поколений о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы предложили читателям прислать в редакцию эссе о своих родных и близких, принимавших участие в военных сражениях, а также фотографии их орденов, медалей, одежды, предметов быта, сканы писем, фотоснимков. Мы получили очень серьёзный отклик», — рассказала главный редактор Сетевого издания 7info.ru, автор проекта Екатерина Щеренкова.

На официальном сайте Сетевого издания 7info.ru и в наших сообществах в социальных сетях опубликованы более двадцати историй, рассказанных детьми, внуками, правнуками участников Великой Отечественной войны. Пять историй ожили и зазвучали, благодаря таланту артиста Рязанского театра Драмы Андрея Блажилина и видеооператора, монтажёра Дениса Воробьёва. Накануне Дня Победы они стали частью большого телемарафона «Моя семья – моя Победа».

Благодарим Администрацию города Рязани, компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, региональное отделение «Движения Первых» в Рязанской области, РГУ имени С.А. Есенина за поддержку акции.

«В 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества в России, мы обязательно продолжим реализацию патриотических медиапроектов. Сохранение исторической памяти поколений и постоянный диалог с читателями – то, что важно для нашей команды», — подчеркнул генеральный директор Сетевого издания 7info.ru Алексей Жеглов. Реклама

Конкурс «Хрустальный журавль» проводится Правительством Рязанской области ежегодно с 2003 года. Его организатором является комитет по информации и массовым коммуникациям региона.