Команда Сетевого издания 7info.ru одержала победу в двух номинациях творческого конкурса «Хрустальный журавль – 2024»

В понедельник, 13 января, в День российской печати, в Правительстве Рязанской области состоялась церемония награждения победителей регионального творческого конкурса «Хрустальный журавль – 2024».
Награды авторам лучших журналистских работ вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.
В соответствии с решением жюри Сетевое издание 7info.ru признано победителем в профессиональной номинации «Лучшая работа средства массовой информации в социальных сетях» и в специальной номинации «Журналистская акция года».
В 2024 году сетевым изданием реализована патриотическая акция «Свидетели поры огневой».
На официальном сайте Сетевого издания 7info.ru и в наших сообществах в социальных сетях опубликованы более двадцати историй, рассказанных детьми, внуками, правнуками участников Великой Отечественной войны. Пять историй ожили и зазвучали, благодаря таланту артиста Рязанского театра Драмы Андрея Блажилина и видеооператора, монтажёра Дениса Воробьёва. Накануне Дня Победы они стали частью большого телемарафона «Моя семья – моя Победа».
Благодарим Администрацию города Рязани, компанию ТЕХНОНИКОЛЬ, региональное отделение «Движения Первых» в Рязанской области, РГУ имени С.А. Есенина за поддержку акции.
Конкурс «Хрустальный журавль» проводится Правительством Рязанской области ежегодно с 2003 года. Его организатором является комитет по информации и массовым коммуникациям региона.