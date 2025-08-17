Команда Рязанской области стала победителем проекта «Вызов Первых»

Команда Рязанской области из школы-интерната №26 стала победителем проекта Движения Первых «Вызов Первых» в специальной категории с нарушениями по зрению.

С 14 по 18 августа в Красноярске прошёл финальный этап Всероссийского проекта Движения Первых «Вызов Первых», который реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». За звание сильнейших боролись около 1000 юных спортсменов более чем из 40 регионов России, 100 из них — ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Команда «Два плюс Шесть» школы-интерната №26 участвовала в возрастной категории ребят 13-15 лет с ограниченными возможностями здоровья по зрению.

Ребята показали высокие результаты на муниципальном и региональном этапах, которые проходили по олимпийской системе: после поражения команда выбывает из соревнований. Всего от Рязанской области в проекте принимали участие 1073 человека, это 177 команд.

В финальном этапе участники команды «Два плюс Шесть» прошли полосу препятствий, выполнили наклон вперёд из положения сидя, прыжок в длину с места, поднимали туловище из положения лежа. Во всех четырёх адаптированных дисциплинах команда Рязанской области заняла первое место.

По итогам всех конкурсных испытаний команда школы-интерната №26 стала победителем проекта «Вызов Первых» в специальной категории нозологии по зрению.

Помимо конкурсных испытаний, для ребят подготовили обширную программу. Рязанцы приняли участие в мастер-классе по спортивной борьбе от Олимпийского чемпиона Давита Чакветадзе, сделали зарядку с мастером спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионкой мира и Европы среди юниоров Верой Чалой.