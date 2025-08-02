Команда Рязанской области отправилась на Всероссийский фестиваль искусств «Таврида.Арт» в Крыму. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков в своём телеграм-канале.

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» проходит с 1 по 3 августа в Крыму. В этом году впервые в рамках фестиваля состоится книжная ярмарка, на которой представлены 20 крупных издательств, а также федеральные библиотеки и цифровые проекты.

Основная программа фестиваля включает мастер-классы, лекции, встречи со звездами и лидерами мнений творческих индустрий. Для участников проводятся интерактивы, конкурсы, презентации региональных брендов. На берегу Черного моря ребята с разных уголков страны создают общие арт-объекты.

Рязанская область в 2025 году представила стенд «Живи свою молодость». Такой девиз ребята выбрали как символ ценности времени, когда каждый может познавать новое, творить, веселиться, искать себя, выбирать самые разные направления в учебе и в творчестве.

Возрастное ограничение 6+.