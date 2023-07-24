Понедельник, 24 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном Кубке губернатора в Рязани

7info

Чемпион Высшей лиги КВН 2022 года «Доктор Хаусс» станет музыкального Кубка губернатора «Поющий Косопуз — 2023». Об этом сообщили организаторы.

Масштабный фестиваль пройдёт 25 августа в Зелёном театре ЦПКиО Рязани.

Помогли выбрать хедлайнера фестиваля рязанцы, которые проходили опросы в соцсетях и на площадке сайта 7info. Среди финалистов опроса были команды: «Имени меня», «Чернокнижник» и «Доктор Хаусс». Как итог — оргкомитет фестиваля сделал выбор в пользу квнщиков из Белоруссии.

Информационную поддержку фестивалю «Поющий Косопуз — 2023» оказывают информационные агентства «7 инфо» и «РЗН. инфо».

Предлагаем вспомнить, как прошли прошлые «Косопузы». На нашем сайте есть репортажи с фестиваля 2021 и 2022 года.

Возрастное ограничение: 12+.

Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном Кубке губернатора в Рязани

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

После этого решения российская валюта получит три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В Рязани 25 июля пройдёт пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара

Местом проведения тренировки выбран Рязанский радиозавод. Учение стартует на улице Лермонтова в 10.00.

Рязанская полиция рассказала о рейдах в минувшие выходные

Сотрудники УМВД России по Рязанской области успешно обеспечили общественный порядок и безопасность на 12 мероприятиях с массовым участием граждан.

Телеканал ТНТ объявил кастинг на новый сезон проекта «Выжить в…»

Участвовать в шоу будут две команды — российских звезд и обычных зрителей из глубинки, которые не были за границей.

Два города из Рязанской области — победители конкурса проектов комфортной городской среды

Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Артём Бранов.

В Касимовском районе водитель мопеда погиб при столкновении с автомобилем

В результате ДТП в Касимовском районе Рязанской области погиб водитель мопеда, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В РГУ встретили 10-тысячного абитуриента с начала приёмной кампании

Сейран Кудряшов поступает на факультет русской филологии и национальной культуры по направлению журналистика.

Почтовые отделения Рязанской области приняли более 270 бесплатных посылок для военных в зону СВО

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве.

Мэрия Рязани сообщила об отключении горячей воды с 25 июля

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани планируется отключение горячей воды.

Рязань примет футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето»

Фестиваль проходит в период летних каникул — с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина.

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Администрация Рыбновского района Рязанской области опубликовала программу военно-исторического фестиваля «Битва на Воже».

В МЧС не сообщали о взрыве беспилотника под Рязанью

МЧС не получало сообщений о взрыве беспилотника под Рязанью, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации