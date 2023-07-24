Команда КВН «Доктор Хаусс» даст концерт на музыкальном Кубке губернатора в Рязани

Чемпион Высшей лиги КВН 2022 года «Доктор Хаусс» станет музыкального Кубка губернатора «Поющий Косопуз — 2023». Об этом сообщили организаторы.

Масштабный фестиваль пройдёт 25 августа в Зелёном театре ЦПКиО Рязани.

Помогли выбрать хедлайнера фестиваля рязанцы, которые проходили опросы в соцсетях и на площадке сайта 7info. Среди финалистов опроса были команды: «Имени меня», «Чернокнижник» и «Доктор Хаусс». Как итог — оргкомитет фестиваля сделал выбор в пользу квнщиков из Белоруссии.

Информационную поддержку фестивалю «Поющий Косопуз — 2023» оказывают информационные агентства «7 инфо» и «РЗН. инфо».

Предлагаем вспомнить, как прошли прошлые «Косопузы». На нашем сайте есть репортажи с фестиваля 2021 и 2022 года.

Возрастное ограничение: 12+.