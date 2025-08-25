Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Общество

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Валерия Мединская

Несколько дней остаётся до 1/4 финала Официальной рязанской Лиги МС КВН (12+) и юбилейного музыкального фестиваля «Поющий Косопуз» (12+). Команды, которые примут участие в ярких событиях уходящего лета, уже готовятся выходить на сцену и радовать рязанскую публику качественным юмором и отборными шутками.

«Айседора Дункан» — команда КВН, представляющая РГУ имени С.А. Есенина (Рязань). Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях. Любителям КВН из Рязани и не только очаровательные девушки безусловно знакомы.

Чем гордятся:
• Чемпионы Международной лиги КВН 2022 в Минске
• Чемпионы Рязанской лиги КВН 2022
• Участники Первой лиги КВН и шоу «Лига городов» на ТНТ
• Четвертьфиналисты Премьер Лиги КВН 2024

Состав команды на сцене :
Капитан: Екатерина Фомина
Олеся Куделина
Злата Журавлёва
Екатерина Литовченко
Макка Баймурзаева

И ещё много замечательных людей за сценой.

В нашей группе ВКонтакте мы разыгрываем билеты на два вечера КВН. Также организаторы, несмотря на ажиотаж, обещают выдать ещё порцию пригласительных на мероприятия. Тем, кто охотится за проходками, советуем следить за группой Официальной Рязанской лиги ВК.

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.
Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...

Последние новости

Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления.
Общество

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество.
Общество

Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Новости России

«Радиостанция Судного дня» снова повторила шифровки трёхлетней давности

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять.
Новости России

Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег.
Экономика и бизнес

Более 5000 рязанских калинников продали на Национальном фестивале «Вкусы России»

Производители из Рязанской области приняли участие в четвертом Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошел в Москве.
Новости России

Депутат оценил вероятность завершения конфликта на Украине до конца года

По словам депутата, при сохранении текущих темпов урегулирования шансов на подписание мирных соглашений до конца года очень мало.