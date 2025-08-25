Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Несколько дней остаётся до 1/4 финала Официальной рязанской Лиги МС КВН (12+) и юбилейного музыкального фестиваля «Поющий Косопуз» (12+). Команды, которые примут участие в ярких событиях уходящего лета, уже готовятся выходить на сцену и радовать рязанскую публику качественным юмором и отборными шутками.

«Айседора Дункан» — команда КВН, представляющая РГУ имени С.А. Есенина (Рязань). Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях. Любителям КВН из Рязани и не только очаровательные девушки безусловно знакомы.

Чем гордятся:

• Чемпионы Международной лиги КВН 2022 в Минске

• Чемпионы Рязанской лиги КВН 2022

• Участники Первой лиги КВН и шоу «Лига городов» на ТНТ

• Четвертьфиналисты Премьер Лиги КВН 2024

Состав команды на сцене :

Капитан: Екатерина Фомина

Олеся Куделина

Злата Журавлёва

Екатерина Литовченко

Макка Баймурзаева

И ещё много замечательных людей за сценой.

В нашей группе ВКонтакте мы разыгрываем билеты на два вечера КВН. Также организаторы, несмотря на ажиотаж, обещают выдать ещё порцию пригласительных на мероприятия. Тем, кто охотится за проходками, советуем следить за группой Официальной Рязанской лиги ВК.