«Эта бронза золотого стоит!»: команда из Рязани «Айседора Дункан» стала призёром Международной лиги КВН

Команда КВН «Айседора Дункан» из РГУ имени С. А. Есенина взяла «бронзу» Международной лиги КВН в Минске. Финальная игра сезона 2023 лиги прошла 9 декабря.

За финальной игрой из зала концертного зала «Минск» наблюдал директор Официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов. В интервью 7info он делится эмоциями:

— Эта бронза золотого стоит! Наша рязанская команда показала невероятный уровень мастерства!

Главный редактор 7info Надежда Майорова отмечает: интеллектуальный юмор команды из Рязани покорил публику, самобытное выступление девчонок-квнщиц вызвало бурный отклик и, следовательно, высокую оценку членов жюри.

Стоит отметить, что финал прошёл в темпе серьёзной конкурентной борьбы, до последнего сохранялась интрига — кто же станет чемпионом? В «победной» тройке с командой КВН из Рязани оказались квнщики из Самары и Хабаровска.

Международная лига КВН — третья по значению лига Международного Союза КВН после Высшей и Премьер-лиги.