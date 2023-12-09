Суббота, 9 декабря, 2023
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«Эта бронза золотого стоит!»: команда из Рязани «Айседора Дункан» стала призёром Международной лиги КВН

7info7
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Команда КВН «Айседора Дункан» из РГУ имени С. А. Есенина взяла «бронзу» Международной лиги КВН в Минске. Финальная игра сезона 2023 лиги прошла 9 декабря.

За финальной игрой из зала концертного зала «Минск» наблюдал директор Официальной Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов. В интервью 7info он делится эмоциями:

— Эта бронза золотого стоит! Наша рязанская команда показала невероятный уровень мастерства!

Главный редактор 7info Надежда Майорова отмечает: интеллектуальный юмор команды из Рязани покорил публику, самобытное выступление девчонок-квнщиц вызвало бурный отклик и, следовательно, высокую оценку членов жюри.

«Эта бронза золотого стоит!»: команда из Рязани «Айседора Дункан» стала призёром Международной лиги КВН

Стоит отметить, что финал прошёл в темпе серьёзной конкурентной борьбы, до последнего сохранялась интрига — кто же станет чемпионом? В «победной» тройке с командой КВН из Рязани оказались квнщики из Самары и Хабаровска.

Международная лига КВН — третья по значению лига Международного Союза КВН после Высшей и Премьер-лиги.

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