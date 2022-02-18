Коллективный Запад оглох и ослеп

Никто не видит и не слышит, как Россия выводит войска из Белоруссии и с приграничных территорий после окончания совместных военных учений, которые носили исключительно мирный характер.

В то самое время, когда подразделения российских вооружённых сил отправились к местам их постоянной дислокации, а телевизионные трансляции об их отправке можно смотреть буквально в прямом эфире, президент США Джо Байден и вслед за ним все сателлиты Вашингтона в Европе хором завопили о том, что существуют «все признаки» планов России по «вторжению» на Украину. Также у властей США якобы есть сведения о возможности проведения Москвой операции под чужим флагом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации вокруг Украины. По его словам, мир и стабильность в евро-атлантическом регионе поставлены под угрозу.

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Москве нужно доказать, что она сократила свою группировку у границ Украины, заявил генсек НАТО.

Украина восприняла мирные шаги России как слабость, но в Киеве ошибаются

15 февраля Минобороны России заявило о начале возвращения сил Южного и Западного военных округов с учений из Белоруссии. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна погрузка танков на железнодорожные платформы. Позднее в Минобороны РФ уточнили, что военные и боевая техника Южного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации в Республиках Дагестан и Северная Осетия с учений в Крыму, а подразделения Западного округа направляются в места базирования в Нижегородской области.

В тоже время, наблюдатели отмечают, что НАТО увеличил своё присутствие вблизи границ России. А на фоне очередного обострения на востоке Украины западные СМИ и политики продолжают называть предполагаемые даты российского вторжения. 16 февраля не случилось, тогда должно же, в конце-то концов, хоть когда-нибудь произойти. А пока мир, затаив дыхание, замер в ожидании мнимого вторжения на Украину орды «боевых бурятов», страны НАТО увеличивают объёмы поставок смертоносного вооружения на Украину.

В четверг, 17 февраля, самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Народная милиция ЛНР связала сильные обстрелы со стороны ВСУ с прибытием в регион президента Владимира Зеленского. В оборонном ведомстве предположили, что украинский лидер лично отдал указания на эскалацию конфликта. Создаётся впечатление, что Украина восприняла мирные шаги России как слабость.

«Ситуация в районе операции объединённых сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединённых сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашённых республик.

Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.

Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, её боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.

У линии соприкосновения насчитывается до 150 тысяч украинских военнослужащих, в том числе и «добробаты»

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл число украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Донецк фиксирует порядка 150 тысяч военнослужащих личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Среди них не мало украинских неофашистов и националистов, которые входят в состав так называемых «Добровольческих батальонов».

Также Пушилин добавил, что республика сделает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе. Но надеяться на это не приходится.

Надо отметить, что «добробаты» ранее подчинялись Арсену Авакову. Сам по себе этот факт интересен тем, что в «Добровольческих батальонах» служат и самые отмороженные украинские боевики, которые показали себя с самого начала гражданской войны, развязанной киевской хунтой на Донбассе. Именно эти отморозки могут помочь Авакову вернуться во власть.

17 февраля поступали сообщения о том, что в ЛНР под обстрелы попали сёла Раевка, Сокольники, Лозовое и посёлок городского типа Донецкий. Кроме того, жители Первомайска сообщают, что вблизи города ведётся бой. Всего же обстреляли девять населённых пунктов ДНР и ЛНР.

Территории, неподконтрольные киевским властям, обстреливаются из миномётов, боевых машин пехоты, противотанковых гранатомётов СПГ-9, автоматических станковых гранатомётов АГС-17, противотанковых ракетных комплексов, также использовалось стрелковое оружие.

В ДНР сообщают, что на территорию Донбасса перебрасываются ракетные комплексы «Точка-У». Готовится наступление не только на земле, но и на море. По данным донецкой разведки, киевские силовики готовятся осуществить морскую десантную операцию. Их целью являются позиции на побережье Азовского моря.

Западные страны долго и упорно пытаются доказать, что российские войска готовятся вторгнуться на территорию Украины. Кроме фейковых видео из социальных сетей, доказательств не приводится. При этом партнёры Украины тщательно обходят стороной концентрацию украинских сил на границах республик Донбасса. Если кто и готов сейчас начать вторжение, то это украинская армия.

Политолог Владимир Шохин