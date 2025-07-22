Коллектив Рязанской областной станции скорой помощи пополнится 11 фельдшерами

В Рязанскую областную станцию скорой помощи в 2025 году придут работать 11 молодых фельдшеров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.
Молодые люди закончили учебу на основе целевых договоров. Во время обучения будущие фельдшеры проходили практику на станции скорой помощи, где познакомились с работой, которая их ждет, принимали опыт от старших коллег. Теперь они станут полноправными членами коллектива.
Сейчас призыв россиян на военную службу происходит в два периода: с 1 апреля по 15 июля, с 1 октября по 31 декабря. Призывник проходит медицинское освидетельствование, психологический отбор, принимает участие в работе призывных комиссий и в назначенное время и место прибывают в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы.
В Спасском районе Рязанской области на городище Старая Рязань установлены стенды с видами города до его разрушения в 1237 году. Город был основан в XI веке, во время татаро-монгольского нашествия был полностью уничтожен.
По данным следствия, руководитель регионального сетевого издания, с целью незаконного материального обогащения, выдвинул одному из адвокатов Рязанской области требование о передаче денежных средств в сумме 300 тысяч рублей за не публикацию в подконтрольных ему телеграмм-каналах сведений, подрывающих его деловую репутацию.
На рабочей встрече обсудили план мероприятий и перечень городских локаций, которые будут задействованы в проведении. Празднование охватит все районы города, не только центр, но и отдаленные микрорайоны.