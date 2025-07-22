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Медицина

Коллектив Рязанской областной станции скорой помощи пополнится 11 фельдшерами

Анастасия Мериакри
Фото: Минздрав Рязанской области

В Рязанскую областную станцию скорой помощи в 2025 году придут работать 11 молодых фельдшеров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.

Молодые люди закончили учебу на основе целевых договоров. Во время обучения будущие фельдшеры проходили практику на станции скорой помощи, где познакомились с работой, которая их ждет, принимали опыт от старших коллег. Теперь они станут полноправными членами коллектива.

«Мы постоянно проводим встречи с нашими целевиками. Представляем им полную и объективную информацию о службе, информируем о перспективах развития станции, современных требованиях к оказанию экстренной и неотложной помощи, переходе к работе в цифровом формате, финансовой и социальной поддержке, которую получают молодые специалисты среднего звена. Рассчитываем на молодое, грамотное пополнение, способное качественно и оперативно оказывать помощь нашим пациентам», – рассказал главврач Рязанской областной станции скорой помощи Игорь Задоя.

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