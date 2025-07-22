Коллектив Рязанской областной станции скорой помощи пополнится 11 фельдшерами

В Рязанскую областную станцию скорой помощи в 2025 году придут работать 11 молодых фельдшеров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Рязанской области.

Молодые люди закончили учебу на основе целевых договоров. Во время обучения будущие фельдшеры проходили практику на станции скорой помощи, где познакомились с работой, которая их ждет, принимали опыт от старших коллег. Теперь они станут полноправными членами коллектива.