Коллектив Рязанского ДДТ победил на международном фестивале «Танцы без Границ»

Поздравляем хореографический коллектив Рязанского городского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» с победой на Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцы без Границ» (г. Москва, КЦ «Москворечье»)!

Фестиваль проходил при содействии: Центра поддержки творчества, образования и культуры «АРТ-ЦЕНТР», Россия; Проекта «Танцевальный Клондайк»; Всероссийского Центра Художественного Творчества.

Жюри конкурса — ведущие специалисты и деятели в области хореографического искусства России, а также педагоги ВУЗов г. Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса хореографический коллектив «Своя КОМпания»:

-обладатель ГРАН-ПРИ

в номинации «Современный танец», 10-13 лет;

-ЛАУРЕАТ I степени

в номинации «Современный танец», 10-13 лет;

-ЛАУРЕАТ I степени

в номинации «Эстрадный танец», 14-16 лет.

Администрация Дворца детского творчества поздравляет хореографический коллектив «Своя КОМпания» с достойными результатами!