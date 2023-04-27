Коллектив Рязанского ДДТ победил на международном фестивале «Танцы без Границ»

Поздравляем хореографический коллектив Рязанского городского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» с победой на Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцы без Границ» (г. Москва, КЦ «Москворечье»)!
Фестиваль проходил при содействии: Центра поддержки творчества, образования и культуры «АРТ-ЦЕНТР», Россия; Проекта «Танцевальный Клондайк»; Всероссийского Центра Художественного Творчества.
Жюри конкурса — ведущие специалисты и деятели в области хореографического искусства России, а также педагоги ВУЗов г. Москвы и Санкт-Петербурга.
По итогам конкурса хореографический коллектив «Своя КОМпания»:
-обладатель ГРАН-ПРИ
в номинации «Современный танец», 10-13 лет;
-ЛАУРЕАТ I степени
в номинации «Современный танец», 10-13 лет;
-ЛАУРЕАТ I степени
в номинации «Эстрадный танец», 14-16 лет.
Администрация Дворца детского творчества поздравляет хореографический коллектив «Своя КОМпания» с достойными результатами!
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