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Среда, 2 февраля, 2022

Коллекция рязанского резчика по дереву Зимина продаётся за 3 миллиона рублей

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Коллекция рязанского резчика по дереву Зимина продаётся за 3 миллиона рублей

7info
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Коллекция деревянных масок и картин резчика из Рязани Александра Зимина продаётся на Авито за 3 миллиона рублей. Объявление опубликовано 31 января.

— Продаётся уникальная коллекция известного Рязанского резчика Александра Васильевича Зимина. В коллекции около 350 работ (на фото не всё). Все подробности по телефону или в сообщениях, — говорится в описании лота.

Ранее появилась информация, что Зимин продаёт коллекцию так как не может платить аренду за помещение в центре Рязани. Кроме того, в здании сломался отопительный котел, отчего в помещениях стало холодно и сыро.

Администрация Рязани сообщила, что выселять Зимина и его клуб из здания не собиралась. Шла работа по предоставлению помещения для ведения музейной деятельности, но сейчас она приостановлена.

— Поскольку на стадии согласования проекта распоряжения Зиминым А.В. выразил несогласие с условиями оплаты за пользование муниципальным имуществом, проект распоряжения о предоставлении здания по Новослободской ул., 20 в пользование ООО «Зимин-маска» без проведения торгов утвержден не был, — сообщила пресс-служба мэрии.

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