Коллекция рязанского резчика по дереву Зимина продаётся за 3 миллиона рублей

Коллекция деревянных масок и картин резчика из Рязани Александра Зимина продаётся на Авито за 3 миллиона рублей. Объявление опубликовано 31 января.

— Продаётся уникальная коллекция известного Рязанского резчика Александра Васильевича Зимина. В коллекции около 350 работ (на фото не всё). Все подробности по телефону или в сообщениях, — говорится в описании лота.

Ранее появилась информация, что Зимин продаёт коллекцию так как не может платить аренду за помещение в центре Рязани. Кроме того, в здании сломался отопительный котел, отчего в помещениях стало холодно и сыро.

Администрация Рязани сообщила, что выселять Зимина и его клуб из здания не собиралась. Шла работа по предоставлению помещения для ведения музейной деятельности, но сейчас она приостановлена.