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Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в Рязани

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Кристина Аманн
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязани местного жителя обвиняют в убийстве мужчины. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 17 мая 2022 года рязанец выпил и пришел к своей бывшей сожительнице. Из ревности он ударил ножом ее нового избранника в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали по горячим следам и заключили под стражу. В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.

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