Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу об убийстве в Рязани

В Рязани местного жителя обвиняют в убийстве мужчины. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 17 мая 2022 года рязанец выпил и пришел к своей бывшей сожительнице. Из ревности он ударил ножом ее нового избранника в область груди. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленника задержали по горячим следам и заключили под стражу. В ближайшее время на основании вердикта присяжных заседателей судом будет постановлен приговор.