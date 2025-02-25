Количество случаев травматизма на железной дороге в Рязанской области в январе снизилось вдвое

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры в Рязанской области в границах Московской железной дороги снизилось в два раза в январе 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (2 случая — в 2025 г., 4 — в 2024 г.). При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Для формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали проводят постоянную информационно-разъяснительную работу, в том числе, посещают учебные заведения с лекциями и беседами. В 2024 году в них приняли участие около двух тысяч школьников. Совместно с сотрудниками транспортной полиции организовано около 300 рейдов, в результате задержано 989 нарушителей, 121 человек привлечен к административной ответственности.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.