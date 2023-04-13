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Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Количество получателей пенсии на карты ВТБ в Центральном федеральном округе выросло на 6%

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Изображение от pressfoto на Freepik

По итогам 1 квартала более 120 тыс. жителей регионов ЦФО (без учета Москвы и Московской области) получают пенсионные выплаты на карту ВТБ. Число таких клиентов за январь-март увеличилось на 6,7 тыс. человек, рост относительно начала года — 6%. При этом в рамках инициативы «Семейный капитал» тем, кто переведёт пенсию в банк и получит выплату от государства до 31 мая, ВТБ окажет дополнительную поддержку в размере 2 тыс. рублей.

Оформить заявку на перевод пенсии можно в любом отделении банка, ВТБ Онлайн или через контакт-центр. Специалисты помогут подать заявление, оформят дебетовую карту «Мир» и регистрацию на портале Госуслуг. Банк самостоятельно передаст данные в Социальный фонд России, после чего клиенту придет СМС-сообщение от портала Госуслуг, ответом на которое необходимо подтвердить согласие на перевод пенсии. После рассмотрения и подтверждения со стороны Соцфонда РФ пенсия будет автоматически зачисляться на счет клиента в ВТБ.

Пенсионер может воспользоваться и онлайн-сервисом доставки карты на дом и сразу перевести на нее зачисление пенсии. Сотрудник банка доставит карту по удобному адресу, сверит указанные в заявке сведения с документами и сформирует заявление в Социальный фонд о переводе пенсии в ВТБ.

В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, получающим пенсию на карту банка. Клиентам-пенсионерам начисляется 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и получать кешбэк 2% от стоимости покупок в аптеках. Кроме этого, в ВТБ можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии через ВТБ Онлайн или картой банка в банкомате ВТБ. Средства на счетах пенсионеров банк страхует от мошенничества бесплатно.

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