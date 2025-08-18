Количество погибших возросло до 24 человек в результате ЧП в Рязанской области

В результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района по состоянию на 16:30 18 августа погибли 24 человека, пострадали 157. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение. В поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в пострадавших зданиях поселка Лесной.

Ранее стало известно, что у многих пострадавших возможны последствия от взрывной волны – в первую очередь, нарушения слуха. По результатам осмотра выявлены пациенты с акубаротравмой и тугоухостью.