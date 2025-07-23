Количество новорожденных в июне крупных малышей превысило среднее значение по Рязанской области

В Рязанском перинатальном центре в июне количество новорожденных крупных малышей превысило среднее значение. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения ВКонтакте.

Крупным малыш считается, когда его вес при рождении составляет 4000 г и более. В среднем частота рождения таких детей в Перинатальном центре в разные месяца колеблется от 4%.

Однако июнь 2025 года стал интересен тем, что детей весом более 4 кг родилось больше среднего: 6,2%, причем среди них относительно много, 20% от всех богатырей, появились на свет с весом крупнее чем 4500 г. Один мальчик при рождении весил 4560 г, девочка родилась с весом 4630 г, двое карапузов почти с одинаковым весом 4830 и 4840 г и рекорд у новорождённой с весом 5540 г, кстати, пока это максимум не только июня, но и 2025 года.

Часть крупных деток появились естественным путём, часть — путем операции кесарево сечение. Причиной рождения таких детей в основном становятся осложнения беременности и сопутствующие заболевания мамы, преимущественно это различные виды сахарного диабета. В таких случаях у новорожденных часто отмечается низкий уровень глюкозы в крови, они нуждались в дальнейшем обследовании, лечении уже в условиях отделения патологии новорождённых. И только после окончания курса терапии были выписаны домой. В ряде случаев избыточный вес был обусловлен конституциональными особенностями, и благодаря пристальному врачебному контролю такие малыши по состоянию здоровья на момент появления на свет не отличались от тех, кто имел меньшее количество граммов при рождении, и в ближайшее время они вместе с мамами поехали домой.