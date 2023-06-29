Количество аварий на рязанских дорогах растёт, автокатастроф – сокращается

28 июня губернатор Павел Малков провёл заседание комиссии при правительстве Рязанской области по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсудили ситуацию с аварийностью и меры по сокращению ДТП.
Глава региона отметил, что в 2023 году число дорожных аварий возросло, и подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер.
На заседании рассмотрели обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Сейчас в регионе уже 430 переходов оснащено таким образом.
Обсудили планы ликвидации мест концентрации ДТП и потенциально аварийно-опасных участков в Рязанской области. Затронули и тему безопасности движения и предупреждения происшествий на железнодорожных переездах. Отдельно рассмотрели меры по сокращению числа дорожных аварий в Кораблинском районе.