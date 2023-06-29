Количество аварий на рязанских дорогах растёт, автокатастроф – сокращается

28 июня губернатор Павел Малков провёл заседание комиссии при правительстве Рязанской области по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсудили ситуацию с аварийностью и меры по сокращению ДТП.

Глава региона отметил, что в 2023 году число дорожных аварий возросло, и подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер.

Павел Малков: «Надо разбираться с причинами роста количества ДТП. Но при этом есть очень важная тенденция – одновременно произошло снижение числа происшествий на дорогах со смертельными случаями, на 13%. Эту позитивную тенденцию нужно сохранять»

На заседании рассмотрели обустройство нерегулируемых пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Сейчас в регионе уже 430 переходов оснащено таким образом.

Павел Малков: «Прежде всего надо обращать внимание на переходы около учебных заведений. Благодаря работе в этом направлении уже стало значительно меньше ДТП на переходах – на 8,6%. Это результат комплексной работы, в том числе по оборудованию переходов. Будем эту работу продолжать»

Обсудили планы ликвидации мест концентрации ДТП и потенциально аварийно-опасных участков в Рязанской области. Затронули и тему безопасности движения и предупреждения происшествий на железнодорожных переездах. Отдельно рассмотрели меры по сокращению числа дорожных аварий в Кораблинском районе.