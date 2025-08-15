Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских журналистов шокировали условия размещения на спортивной арене университетской команды «Морские волки» на Аляске.

Он сравнил увиденное с госпиталем времен пандемии коронавируса. Так, каждые две кровати были отделены черными ширмами. Журналистам выдали комплекты белья с одеялом и подушкой.

«Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ», — отметил Колесников.

Корреспондент назвал такие условия жизни походными.

По его словам, также по прибытии журналистов долго не выпускали из самолета, после чего их перевозил старенький автобус.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон около десяти часов вечера.