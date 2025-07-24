Украина может получить ответный удар ракетой «Орешник» после атаки беспилотников ВСУ на Сочи. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, в городе-курорте отсутствуют военные объекты, поэтому нападение следует расценивать как террористическую акцию.

«Ответ с нашей стороны будет неотвратимым. Это подчеркнутая террористическая акция. Пусть ждут наказания в любой точке Украины», — подчеркнул Колесник. Он добавил, что, по всей видимости, украинская сторона проверяет, есть ли у России «Орешник».

Депутат отметил, что атака была направлена на мирных жителей и туристов, приехавших на отдых. Он заявил, что спецслужбы и Военно-следственный комитет установят всю цепочку причастных и привлекут виновных к ответственности.