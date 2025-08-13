Среда, 13 августа, 2025
Колесник пообещал страшный ответ Зеленскому в ответ на провокации ВСУ

Алексей Самохин
В преддверии переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, депутат Госдумы Андрей Колесник выступил с заявлением о возможных провокациях со стороны Украины. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что российские военные готовы дать жёсткий ответ на любые действия Вооруженных сил Украины, которые могут быть предприняты для дестабилизации ситуации.

По мнению Колесника, украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на любые подлости, чтобы сохранить свои позиции. Депутат отметил, что российские военные освещают все происходящее в СМИ, чтобы показать ситуацию не только российской, но и зарубежной аудитории. 

«Ответ будет с нашей стороны страшным», — подчеркнул он, призвав к бдительности и усилению мер безопасности.

Также Колесник предположил, что провокации могут быть организованы при поддержке западных стран, в частности, Великобритании, которую он назвал «мастером провокаций». Политик добавил, что российские военные просчитывают все возможные сценарии и готовятся к ним. 

Депутат выразил уверенность, что российская противовоздушная оборона сможет защитить как свои территории, так и мирное население Украины. Россия не наносит удары по мирным жителям и не даст это сделать другим. По его мнению, возможные события в Чугуеве могут быть отвлекающим маневром, после которого последует удар в другом направлении.

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.

Последние новости

Происшествия

Мужчина 64 лет погиб при пожаре в Рязанской области

Вечером 12 августа 2025 года при тушении пожара в жилом доме в поселке Аксиньино Рязанского района обнаружено тело 64-летнего мужчины, хозяина дома.
Транспорт и дороги

В Борках завершен ремонт дороги

Участок протяженностью 800 метров благоустроен впервые за много лет. Стоимость работ составила 4 млн. рублей, ремонт проведен в рамках муниципальной программы «Окраины». 
Погода

Дожди и сильный ветер ждут рязанцев 14 августа

На территории Рязанской области местами ожидаются кратковременные дожди с грозой. Переменная облачность.
Происшествия

У рязанца нашли целый арсенал дульнозарядных пистолетов 

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Происшествия

Руководитель рязанской компании три месяца не платил зарплату шести рабочим, имея деньги

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело против руководства одной из местных строительных компаний. Причина — полный отказ от выплаты зарплаты шестерым сотрудникам.
Религия

Депутат предложил заменить гадалок и экстрасенсов православным консалтингом

По его мнению, растущая популярность оккультных практик говорит о глубоком духовном кризисе в обществе.
Происшествия

Под Рязанью мужчина поджёг знакомого во время ссоры

В разгар ссоры подозреваемый облил своего 41-летнего знакомого горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места преступления.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.