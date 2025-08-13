В преддверии переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, депутат Госдумы Андрей Колесник выступил с заявлением о возможных провокациях со стороны Украины. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что российские военные готовы дать жёсткий ответ на любые действия Вооруженных сил Украины, которые могут быть предприняты для дестабилизации ситуации.

По мнению Колесника, украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на любые подлости, чтобы сохранить свои позиции. Депутат отметил, что российские военные освещают все происходящее в СМИ, чтобы показать ситуацию не только российской, но и зарубежной аудитории.

«Ответ будет с нашей стороны страшным», — подчеркнул он, призвав к бдительности и усилению мер безопасности.

Также Колесник предположил, что провокации могут быть организованы при поддержке западных стран, в частности, Великобритании, которую он назвал «мастером провокаций». Политик добавил, что российские военные просчитывают все возможные сценарии и готовятся к ним.

Депутат выразил уверенность, что российская противовоздушная оборона сможет защитить как свои территории, так и мирное население Украины. Россия не наносит удары по мирным жителям и не даст это сделать другим. По его мнению, возможные события в Чугуеве могут быть отвлекающим маневром, после которого последует удар в другом направлении.