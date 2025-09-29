Колесник пообещал массированный удар по Украине в ответ на гибель бабушки с правнуком

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал атаку дронов ВСУ на Подмосковье, в результате которой погибли мирные жители, «террористической атакой» и пообещал ответ. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

Трагедия произошла утром 29 сентября в Воскресенске Московской области. Жертвами атаки дрона ВСУ и начавшегося после неё пожара стали 76-летняя пенсионерка и её 6-летний правнук.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью средствам ПВО удалось сбить четыре дрона над Воскресенском и Коломной. Он подтвердил гибель мирных жителей и пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам.

Депутат Колесник заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по гражданским объектам.

«Эти дроны попытались прорваться к Москве. Нацелены они были не на оборонные объекты, потому что они все хорошо защищены. Они бьют по гражданским. Это называется террористическая атака», — отметил политик.

По его мнению, ВСУ наносят такие удары из-за «бессильной злобы», поскольку «не могут они с нашими военными состязаться».

Андрей Колесник также пообещал ответные действия со стороны России.

«Мы будем наносить удары по военным объектам Украины. Пусть готовятся к очередному массированному удару. Когда он будет, это решит наше командование. Все ответы исчерпаны. Теперь будут только вопросы. И эти вопросы задавать будем мы», — заключил депутат.

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ