Кого чаще кусают комары? Мнение эксперта

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева объяснила в интервью радио Sputnik, как насекомые выбирают жертв.

Версий по поводу выбора кровососущими насекомыми жертв множество. Одни считают, что люди с первой группой крови привлекательнее для комаров. Другие полагают, что насекомым больше нравятся люди с лишним весом. Третьи думают, что комаров привлекает запах алкоголя.

Ирина Ярцева: «На самом деле у комаров включается как бы тепловизор. Они видят инфракрасное излучение»

Комары летят на тепло крови, – объяснила специалист. Людей с глубоким расположением сосудов или толстым слоем подкожной жировой клетчатки кусают чуть реже, а тех, у кого кожа тонкая – чаще, – сказала Ирина Ярцева.

По поводу алкоголя эксперт не выделила конкретной связи. Алкоголь временно расширяет сосуды, но это не значит, что вас обязательно покусают комары, – отметила аллерголог.

Реакция на укус зависит от толщины кожи и склонности человека к аллергии, – продолжила иммунолог. Она посоветовала прежде всего не чесать место укуса.

Можно приложить холод, смазать охлаждающим кремом или средством против зуда, – советует врач. Если реакция сильная, можно выпить антигистаминный препарат. Также специалист рекомендует использовать специальные аэрозоли или выбрать закрытую одежду. Наиболее агрессивны комары в 5-6 часов вечера, – добавила Ирина Ярцева.