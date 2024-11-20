Когда удобнее посещать пункты приема платежей, рассказали специалисты РГМЭК

Специалисты РГМЭК рассказали, в какое время удобнее посетить пункты приема платежей, чтобы решить вопросы ЖКХ максимально эффективно.

Отмечается, что по статистике наибольшее количество посетителей приходят с 20 по 25 число. В связи с этим, если вопрос не является срочным, обращаться в РГМЭК удобнее либо в первой половине месяца, либо после 25-го. В эти даты в пунктах приема платежей нет очередей и обслуживание производится максимально оперативно.

Но если вы все же необходимо обратиться именно с эти числа, то рекомендуется приходить во второй половине дня, так как многие клиенты посещают пункты приема платежей преимущественно в утренние часы.

Также специалисты напоминают, что для передачи показаний и оплаты услуг ЖКХ приходить в клиентские офисы вовсе не обязательно. Быстро и удобно это можно сделать через онлайн сервисы. Передать показания и оплатить можно в личном кабинете ЕИРЦ – erc.rgmek.ru; в мобильном приложении РГМЭК; через СбербанкОнлайн; через портал ГИС ЖКХ.

Передать показания можно с помощью через чат-бота в Telegram и Viber; через электронную почту reception@rgmek.ru, а также по телефонам: 8 (4912) 40-20-40 и 8 (800) 250-50-78.

Эти простые способы позволяют не тратить время на очереди и поездки в пункты приема платежей. К тому же электронные сервисы доступны круглосуточно. На сайте РГМЭК в разделе «Бытовым потребителям» https://www.rgmek.ru/private-clients.html можно ознакомиться с полным списком.