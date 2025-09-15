«Когда роль становится судьбой»: Вячеслав Журавлёв о своей дороге к Есенину

Он впервые встретился с Есениным не в музее — на сцене. Юноша с глазами, в которых будто отражалась русская осень, вышел играть поэта, не зная, что с того момента начнётся путь, который приведёт его в сердце есенинской земли — Константиново.

Вячеслав Журавлёв — актёр, режиссёр, теперь директор Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Он не просто выучил строки — он прожил их. Играл Есенина в театре, воплощал его образ на ВДНХ, читал стихи перед зрителями разных поколений. Теперь он открывает двери Дома поэта как хранитель.

Мы поговорили с Вячеславом о том, как роль становится судьбой, о сцене, которая продолжается за кулисами, и о том, каково это — в 28 лет нести ответственность за тишину, в которой слышно слово Есенина.

— Начну с того, что поздравляю тебя с новой должностью. Я живу неподалёку и часто слышал, как ты ведёшь мероприятия. А сейчас ты не просто на сцене, а в Константинове — на родине поэта. Помнишь, как мы открывали выставку на ВДНХ, где ты играл Есенина? Ты работал в Театре «Переход», тоже исполнял там его роль. Расскажи о своём актёрском пути. Что значит для тебя сцена сегодня?

— У меня так совпало, что я с Есениным уже осознанно познакомился в старших классах школы. Да, я учил его стихотворения и раньше, но именно в 10–11 классе эти произведения начали очень сильно в меня попадать. И я в момент своих юношеских метаний очень много нашёл смыслов в строках Сергея Александровича. И тогда же, уже в 11 классе, я пошел в студию театра «Переход». Одно с другим совпало… Я очень благодарен «Переходу» за много лет, которые я там служил. Благодарен не потому, что, как многие подумают, театр научил меня говорить, держать себя и так далее. Нет. Нам очень повезло с нашим мастером Геннадием Дмитриевичем Кирилловым, который в первую очередь воспитал нас. Я помню себя только пришедшим в студию театра. И честно Вам скажу, встреть бы я себя сейчас, я многое сказал этому парню. Я очень сильно изменился за первые годы работы в театре. И, конечно, дальнейшая работа на сцене постоянно заставляет тебя копать, сопереживать и сомневаться.

— Это звучит как непрерывный поиск.

— Да. Вопреки представлениям, театр — это не про чёткий ответ, а про постоянный внутренний диалог. Тут мы опять возвращаемся к Сергею Александровичу, который среди многих, на мой взгляд, лучше всех, наверное, копнул в ту самую душу человеческую. Возвращаясь к разговору о сцене, стоит сказать, что для меня это большой опыт, большая привычка.

— И всё-таки, почему именно Есенин? Почему он так сильно запал в душу?

—Так совпало, что Есенин стал для меня настоящим кумиром уже в старших классах. Первым и, наверное, единственным. И за счёт, может быть, внешнего сходства, и за счёт искренней любви к Есенину, так и получилось, что и в театре роль Сергея Александровича досталась мне. Это быстро заметили в культуре города и поэтому вот уже 10 лет я на самых разных площадках — внутри города и за его пределами — исполняю роль Есенина.

Я учил всё больше его произведений, читал про него разные материалы. И человек, в которого я сначала юношески так искренне влюбился, стал для меня раскрываться всё больше и больше уже в профессиональном плане, потому что Есенин — это глубина. И я понимаю, что даже сейчас, попав в музей, общаясь с научным отделом, с очень опытными коллегами, я всё равно ещё только иду к пониманию. Не хочется говорить «до глубины айсберга» — нет, скорее наоборот: мне ещё к вершине этой горы понимания есенинской личности еще расти и расти.

«Это мурашки, это волшебство»: первая встреча с домом поэта

Мы разговариваем с Вячеславом в одной из самых значимых комнат музея — той самой, где когда-то жил поэт. Дом, где всё пронизано памятью. Сюда приходят с экскурсиями, сюда возвращаются. Сюда заходят впервые — чтобы остаться надолго. И мы не могли не спросить: каким был первый шаг самого директора в этот дом?

— Слав, вот мы сейчас находимся, можно сказать, в главной комнате дома нашего поэта. А ты помнишь, когда сам впервые оказался здесь, в музее, в доме Есенина?

— Я назову два случая. Почему? Потому что первый раз я здесь оказался ещё в начальной школе — нас привезли с классом, и, к своему стыду, я мало что запомнил. У меня отложились в памяти вот эти потрясающие виды на Оку, высокий берег… потому что мы тогда с ребятами бегали, играли в мяч на берегу реки. Нас, конечно, водили по экскурсии, но, наверное, мы шли в задних рядах и что-то своё там хулиганили, может быть. Я предполагаю.

Это, кстати, ещё одна причина, по которой мы сейчас продумываем новые детские программы. У нас большие планы по строительству в ближайшие годы детского центра «Детское Константиново». Хочется, чтобы у ребят самого разного возраста, даже самых маленьких, был гораздо шире ассоциативный ряд, когда они слышат слова «Есенин», «Константиново».

А второй мой первый раз — это уже в старших классах. Я приехал сюда по своей воле. Мне было интересно.

И, конечно, впечатления были уже совсем другими.

— А когда ты пришёл сюда как директор — что почувствовал?

— Я сравню это ощущение с тем, как в первый день работы я пошёл в фондохранилище и там, своими руками, мог потрогать вещи Есенина. Это что-то совершенно особенное. Тут я уж не знаю, кто во что верит, но, может быть, это действительно от большой любви к нему, от уважения.

Я много раз пытался осознать этого человека изнутри — как актёр, как читатель, как зритель. И вот в тот момент… это были мурашки. Бросало в жар. Это ощущение какого-то волшебства. Нечто очень личное и почти необъяснимое.

Юбилейный год — всегда испытание. И для команды, и для каждого, кто берёт на себя ответственность вести музей вперёд

Тем более, когда на карту поставлено имя великого поэта.

2025-й — год, когда исполняется 130 лет Сергею Есенину, и к Константинову приковано внимание всей страны. Мы спросили Вячеслава с какими чувствами он вошёл в эту должность в столь важный год — и что ждёт нас впереди.

— Слава, ты стал директором музея в юбилейный год. 130 лет Сергею Александровичу. Какие чувства были у тебя, когда понял, что входишь в эту роль именно сейчас?

— Сначала скажу про чувства. Было страшно. Во-первых, это в целом серьёзная и ответственная должность. Во-вторых, такой юбилейный год и внимание к музею и ко всему, что ты делаешь приковано еще больше.

Поэтому эта ответственность, мне кажется, как и любого нормального человека немного пугает. Очень не хотелось ударить в грязь лицом перед своими коллегами, перед командой музея, которая много лет работает здесь и делает это прекрасно. Я, конечно, во многом опираюсь на них, учусь у них. И хочется быть нужным, полезным музею именно в этот год, когда вся Россия смотрит на него особенно пристально.

— А сама дата — 130 лет Есенину. Что она для тебя?

— Это дата, о которой мы говорим каждый день.

Юбилей такого масштаба — это всегда большая работа. Но и радость тоже. Потому что это дата, которая объединяет. Не только любителей поэзии, не только людей, интересующихся литературой. Я бы даже сказал — всех носителей русского языка. Потому что Есенин — это голос, понятный каждому.

3 ноября мы планируем праздник в самой Рязани — на самых разных площадках, в учреждениях, городских садах. Верхний и Нижний сад станут центрами событий — с участием рязанских коллективов, с уже отработанными форматами вроде проекта «Есенин в городе».

А 4 и 5 октября — это Константиново. 4-го здесь будет большой всероссийский концерт, на центральной площади села установят сцену. Ожидаются известные артисты, высокие гости. Село будет дышать праздником. 5 октября — день, который хочется сделать особенно душевным. Мы проведем арт-фестиваль «Константиновское детство» — про детские воспоминания, про то, что родное. Будут художники, мастер-классы, визуальное прочтение есенинских текстов. Чтобы и детям, и родителям было интересно — и чтобы это стало символом счастливого, светлого восприятия мира, как у самого Есенина в детстве. Константиново вообще было для него и его семьи таким островком гармонии. И мы хотим передать это ощущение — здесь и сейчас.

— Слава, спасибо! Пожелаем вам хорошей погоды, хорошего настроения, и пусть всё получится!

— Спасибо. Мы со своей стороны сделаем всё возможное.

Хочется, чтобы люди брали выходные, приезжали. Я уверен — всё получится, артисты приедут, погода будет хорошая, и будет просто всеобщее счастье!

Ульяна Жеглова, беседовал Алексей Жеглов