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Кино и ТВ

«Когда меня пригласили, я заплакал»: Юрий Колокольников рассказал съёмках шоу «Мастер игры»

Валерия Мединская

26 мая вышел новый выпуск шоу «УТРО.ТНТ». Самая утренняя программа телеканала началась, как обычно, с полезных лайфхаков, новостей и репортажей, фактов дня, а продолжилась интервью с яркими героями. 

Сегодня в гости к Кристине Левиевой пришёл российский актёр и ведущий психологического реалити на ТНТ «Мастер игры» (16+) Юрий Колокольников. Он рассказал о своём образе в шоу, съёмочном процессе, а также о том, почему согласился стать ведущим.

«Меня уже давно пытались привлечь к роли ведущего, но как-то не складывалось. Да и я всегда немного опасался этого. Но здесь, во-первых, игра, которую я сам люблю и в которую мы все играли — “Мафия”. А во-вторых, я люблю новые эксперименты! Поэтому я и согласился. Честно говоря, мне всегда казалось, что я многое повидал в жизни и на своём профессиональном пути, и что мне уже ничего не страшно. Но после работы в реалити “Мастер игры” я точно понял — мне действительно уже ничего не страшно», — поделился Юрий.

Актёр также рассказал о своих впечатлениях от участников и признался, что сам бы не хотел быть игроком: «Наблюдать за игрой было интересно, но быть игроком — это очень сложно. Только кажется, что это просто игра, но, на самом деле, то, что пережили ребята за всё это время… Я бы не пошёл на это, честно. Вести шоу — пожалуйста, а вот участвовать — это серьёзная нагрузка на психику».

Кроме того, Юрий намекнул на то, кто может стать победителем шоу: «Хотите, раскрою секрет? Не скажу, что победитель всех удивит, но это точно человек с противоречиями. Он выглядит одним, а на деле — совсем другой. Не знаю, можно ли это считать подсказкой, или я уже прямо сказал, кто это».

Также Кристина Левиева и Юрий Колокольников обсудили другие проекты с его участием. например, недавно Юрий снялся в зарубежном сериале «Белый лотос». Он рассказал о своих эмоциях после того, как его утвердили на роль: «Каждый раз, когда меня приглашают на работу… и когда меня пригласили на “Мастер игры”, я тоже заплакал. В целом, осознание того, что у тебя будет работа на какое-то время — это всегда праздник. Я сейчас не шучу. А когда ты попадаешь в такой проект, который смотрит весь мир и у которого такая большая фанатская база — это большая ответственность. Такая гениальная группа во главе с Майком Уайтом, шоураннером, который всё это придумывает и режиссирует… Что тут говорить — это большая-большая честь».

Упомянули и другой блокбастер с участием актёра — «Волшебника Изумрудного города», где Колокольников сыграл Железного Дровосека. По его признанию, исполнить эту роль было мечтой детства. Актер поделился в студии «УТРО.ТНТ», что совсем скоро стартуют съёмки второй части фильма.

В перерывах между съёмками Юрий успевает сниматься в фотосессиях для глянца. Недавно он попал на обложку журнала «Мнение редакции* может не совпадать» и рассказал, что это произошло случайно: «Это вообще не должна была быть обложка. Фотографии делали буквально за полтора часа — я очень спешил. А потом мне позвонили и сказали: “Получилась такая потрясающая съёмка, можно мы вас поставим на обложку?”».

Этим утром звездный гость пришел в студию не с пустыми руками. Юрий Колокольников принес подарки для зрителей «УТРО.ТНТ». 

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