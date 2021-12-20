Кофе, «горнолыжка» и мастер-классы – клиентам Tele2 предложили «Больше» развлечений

Tele2 продолжает активно развивать программу лояльности «Больше». В декабре оператор добавил в приложение «Мой Tele2» новые промокоды от рязанских партнеров. Предложения позволят согреться во время зимних путешествий, отдохнуть на горнолыжных склонах в пригороде, а также развлечь детей домашними занятиями рисованием.

По предъявлению промокода из личного кабинета «Мой Tele2» рязанцам приготовят кофе в подарок при заправке от 20 литров топлива FORSAGE в сети АЗС «Спецнефтепродукт». Путешественники и любители зимних загородных поездок оценят, что автозаправочные станции удобно расположены на улицах Кудрявцева и Высоковольной в Рязани, а также на выезде из города в направлении Солотчи – напротив населенного пункта Шумашь.

В очередной раз программу «Больше» Tele2 поддержал спортивно-развлекательный комплекс «Семено-Оленинский». По промокоду из приложения оператора посетителям бесплатно удвоят ski-pass: при оплате двух часов – еще два часа они получат в подарок. Отметим, что комплекс комфортно обустроен: после катаний все желающие могут отдохнуть и согреться в уютном кафе. Также организован прокат спортивного инвентаря.

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Любителям творческих развлечений придется по вкусу новое предложение от онлайн-школы «АртГАММА». После введения промокода из приложения «Мой Tele2» рязанцы получат в подарок два месяца онлайн мастер-классов по рисованию. Уроки рассчитаны как на детей, так и на взрослых, и позволят приятно провести время зимними вечерами, а также на праздничных выходных.

Tele2 поддерживает образ жизни своих абонентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.