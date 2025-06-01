Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел в безопасности на железной дороге в условиях СВО, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Первое ЧП произошло накануне поздно вечером вечером в Брянской области. При обрушении автомобильного моста с рельс сошел пассажирский поезд, следовавший рейсом Климов — Москва. По последней информации, погибли семь человек, еще 66 пострадали. Глава региона Александр Богомаз назвал причиной случившегося подрыв.

Кроме того, минувшей ночью в результате ЧП на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области сошли с рельс тепловоз и три вагона грузового поезда. Пострадали три человека — машинист и его помощники. По данным телеграм-канала «112», ЧП предшествовал подрыв опор.

«Одно дело — «крымский вариант», когда на переправе взрывается фура. Другое — заложенные фугасы под опоры моста. Тогда зачем эти люди в камуфляжах в вагончиках у каждого моста? Что они делали?» — задался вопросом Коц.

Журналист добавил, что подобные действия противника — реальность россиян на ближайшие годы, стране предстоит борьба с «бандподпольем», как и на Кавказе в свое время.

Коц добавил, что в России есть люди, которые переломили хребет международному терроризму, многие из них ушли со службы, но «руки помнят».