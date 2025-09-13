Коц: украинский велосипедист увидел российский дрон и даже не шелохнулся

Украинский велосипедист даже не шелохнулся, увидев в зоне спецоперации российский дрон, летевший атаковать бойцов ВСУ, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист опубликовал видео, на нем можно заметить, что беспилотник пролетел мимо мирного жителя, который знал об этом, но не придал происходящему значения.

«Он не шарахнулся в сторону от дрона, не бросил велик и не побежал, сломя голову. Он не чувствовал угрозы со стороны русского беспилотника. Потому что мы — не такие», — написал Коц.

В конце ролика российский БПЛА поразил цель — украинский военный автомобиль.

Коц уточнил, что дроном управлял боец 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Третьего армейского корпуса Южной группировки войск.