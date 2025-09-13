Суббота, 13 сентября, 2025
10.2 C
Рязань
Новости России

Коц: украинский велосипедист увидел российский дрон и даже не шелохнулся

powder
Фото: Изображение от freepik

Украинский велосипедист даже не шелохнулся, увидев в зоне спецоперации российский дрон, летевший атаковать бойцов ВСУ, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале.

Журналист опубликовал видео, на нем можно заметить, что беспилотник пролетел мимо мирного жителя, который знал об этом, но не придал происходящему значения.

«Он не шарахнулся в сторону от дрона, не бросил велик и не побежал, сломя голову. Он не чувствовал угрозы со стороны русского беспилотника. Потому что мы — не такие», — написал Коц.

В конце ролика российский БПЛА поразил цель — украинский военный автомобиль.

Коц уточнил, что дроном управлял боец 27-го гвардейского артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Третьего армейского корпуса Южной группировки войск.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Крики и плач»: в Долгопрудном сняли на видео похищение девушки толпой

Житель Долгопрудного снял на видео, предположительно, похищение девушки толпой...
Новости России

Пустил одного — проснулся в кишлаке. «Царьград» рассказал, как мигранты захватывают квартиры россиян по новым законам

Это не страшилка. Это — реальность 2025 года. Где мигранты научились легально захватывать жильё, а хозяева — оказываться в ловушке собственных четырёх стен.
Интересное

Одесский пророк назвал битву, которая обессилит и уничтожит ВСУ. Украинцы с позором покинут поле боя

Именно этот момент станет ключевым во всей спецоперации и приблизит её к финалу.
Новости России

Такого не было со времён наступления на Киев, российские войска готовят прорыв — «Царьград» 

Противник сообщает о крупнейшей перегруппировке российских войск за последние три года.

Последние новости

Культура и события

Экологический фестиваль «EcoFriendly Day» пройдет в Рязани 14 сентября

В этом году темой фестиваля станет здоровье и красота. Опубликована полная программа мероприятия.
Власть и политика

Нас связывает крепкое десантное братство: Павел Малков встретился с губернатором Псковской области

Рязанский и Псковский регионы тесно связаны с историей и современным развитием воздушно-десантных войск. Рязань носит звание столицы ВДВ
Общество

Стендап-комики работали в рязанских медучреждениях и поделились впечатлениями

Четыре юмориста отправились в Рязань, чтобы изнутри познакомиться с работой медперсонала. Юмористам дали наставников — врачей приемного отделения, отделения реабилитации, лаборатории, родильного отделения.
Новости России

«Плохие новости»: сбивший насмерть школьниц в Волгодонске плакал на месте ДТП

В Волгодонске 22-летний Магомед Гапизов плакал на месте ДТП, в...
Новости России

Стало известно, почему пассажиру в Екатеринбурге отрезало ногу трамваем

Жителю Екатеринбурга отрезало ногу трамваем № 19 из-за невнимательности водителя,...
Власть и политика

Явка избирателей в Рязанской области по итогу второго дня голосования составила 33,02 процента

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Общество

Советский районный суд Рязани переезжает в новое здание

Прием заявлений в приемной суда на время переезда с 16 сентября по 26 сентября 2025 года осуществляться не будет.
Власть и политика

В Общественном штабе по наблюдению за выборами отметили высокий уровень подготовки и организации избирательного процесса в Рязанской области

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала о ходе голосования в больницах, домах-интернатах.