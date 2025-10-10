Коц рассказал, какие объекты энергетики Украины попали под удар сегодня ночью 

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал в теолеграм-канале о последствиях массированного ночного удара ВС РФ по объектам энергетики на Украине.

— Блэкаут в Киеве, перебои в Днепре и Кривом Роге, — написал Коц. — Посмеялись дружно над Белгородом.

По данным журналиста, после ночного удара 10 октября на большей части Украины возникли перебои с электричеством.

Под декоммунизацию попали:

мощнейшая ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве, обесточен левый берег столицы и частично правый;

Запорожская ГЭС;

Приднепровская ТЭС;

Кременчугская ГЭС;

по Среднеднепровской ГЭС сначала прилетели «Герани», затем контрольные «Кинжалы»;

Криворожская ТЭС;

предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области.

Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов, отмечает Коц.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о способе «принудить Зеленского к миру». Он предложил «выключить свет» на Украине. Похоже, российская армия этим и занимается.