Коц рассказал, какие объекты энергетики Украины попали под удар сегодня ночью 

Алексей Самохин
@t.me/dtek_ua

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц  рассказал в теолеграм-канале о последствиях массированного ночного удара ВС РФ по объектам энергетики на Украине. 

— Блэкаут в Киеве, перебои в Днепре и Кривом Роге, — написал Коц. — Посмеялись дружно над Белгородом. 

По данным журналиста, после ночного удара 10 октября на большей части Украины возникли перебои с электричеством. 

Под декоммунизацию попали: 

мощнейшая ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 в Киеве, обесточен левый берег столицы и частично правый; 

Запорожская ГЭС; 

Приднепровская ТЭС; 

Кременчугская ГЭС;

по Среднеднепровской ГЭС сначала прилетели «Герани», затем контрольные «Кинжалы»; 

Криворожская ТЭС; 

предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области. 

Всего под удар попали 14 ключевых энергообъектов, отмечает Коц.
Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о способе «принудить Зеленского к миру». Он предложил «выключить свет» на Украине. Похоже, российская армия этим и занимается.

