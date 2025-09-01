Коц показал жуткие кадры убийства сослуживцами пытавшегося сдаться бойца ВСУ 

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в телеграм-канале драматичные кадры. На них запечатлено убийство сослуживцами пытавшегося сдаться бойца ВСУ.

«Украинский боец решил сдаться на Запорожском направлении, поднял импровизированный белый флаг и пошел в сторону наших позиций. Солдата вели дроноводы новороссийских десантников, разведывательным беспилотником показывая путь. Спасая, по сути, ему жизнь», — описывает произошедшее корреспондент.

Представители ВСУ решили убить этого человека и направили к нему несколько FPV-дронов. Один из них в итоге и оборвал жизнь военного.

«Заградотряды ВСУ — теперь и в воздухе», — написал Коц.