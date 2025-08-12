Коц: на Украине началась паника из-за прорыва ВС России под Добропольем

Возможный прорыв российской армии под Добропольем в ДНР вызвал панику на Украине, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, предположительно, армия прорвала фронт на глубину более 10 километров к востоку от городу и перерезала трассу, соединяющую его с Краматорском.

«В ряде украинских пабликов царит настроение, близкое к панике», — пояснил Коц.

Так, украинские военные и волонтеры опасаются, что российская армия может выйти на оперативное пространство и начать продвижение на десятки километров каждый день.

Коц добавил, что Минобороны пока не комментировало эту информацию. Если она подтвердится, то у гарнизонов Красноармейска и Димитрова остался один путь для отступления – по трассе М-30 на Павлоград. Не исключено, что группировка «Центр» сначала разберется с Добропольем.