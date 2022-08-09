Ко Дню Знаний Почта предлагает рязанцам скидку 20% на подписку

С 8 по 14 августа клиенты Почты могут подписаться на детско-юношеские издания со скидкой до 20%. Акция проходит в преддверии 1 сентября.

Совместно с издательскими домами Почта снизила стоимость подписки на второе полугодие 2022 г. для более чем 50 печатных изданий. В акции участвуют газеты и журналы про образование, науку, культуру, творчество, экологию, животных и многое др.

Подписаться на периодику можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Клиенты могут выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, а также теме, алфавиту и интересам. Оформление займёт всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Периодику можно выписать для себя или для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе России. Благотворительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого клиенту нужно выбрать учреждение, в пользу которого он выписывает журнал или газету, и оплатить подписку на сайте или в почтовом отделении.