Книга памяти и красноармейская книжка: как воевали и выжили дедушка и прадедушка рязанской семьи

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Война не только отнимала жизни — она ломала судьбы, испытывала на прочность и оставляла раны, которые не затягивались десятилетиями. Но даже в самых страшных обстоятельствах находились люди, способные не просто выжить, а сохранить в себе человечность, волю к победе и желание передать правду будущим поколениям.

Эту историю прислала ученица 7 класса Дарья Марценюк. Ее рассказ о двух судьбах, двух героях, прошедших через ад войны.

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В нашей семье хранится семейная реликвия – книга «Наша война», которую Анатолий Николаевич написал про войну, ее ужасы и уроки, которые ему тогда пришлось пережить. Дедушке Толе было 20 лет, когда началась война. Он попал в окружение. Смог пробиться к партизанам. 200 км шли пешком. День и ночь шли. Солдаты падали от голода и без сна… Прошёл всю войну. За участие в партизанском движении он был награждён орденом Великой Отечественной войны II степени. Вернулся с войны он уже после ее окончания. Стал учёным, Доктором Геолого-минералогических наук, профессором, членом Академии Наук СССР.

В нашей семье также хранится семейная реликвия – Красноармейская книжка моего прадеда, Скворцова Николая Михайловича. Когда берёшь её в руки, история как будто оживает, и ты чувствуешь связь настоящего и прошлого, осязаешь прикосновение Великой Победы. Когда началась война, дедушка служил в армии на Финской границе. И их отправили на ленинградский фронт. Вскоре он был ранен. Он отстал от своей части и один, раненый, остался в лесу. Дедушка выжил. В госпитале ему обработали рану. Она ещё долго болела. Про войну дедушка не любил вспоминать. Его отправили в тыл, в Свердловск, работать писарем в авиационную часть. Там он служил до конца войны. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Отечественной войны II степени».

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.