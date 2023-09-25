Клычков устроил разнос чиновникам из-за роста цен в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на совещании устроил разнос чиновникам из-за роста цен в регионе, пишут «Орловские новости».

В частности, стоимость охлажденной курятины увеличилась почти на 16 процентов. Подорожали также свинина, рис, пшено, яйца, сахар и яблоки. При этом начальник управления промышленности и торговли Анатолий Новиков отметил, что проводит мониторинг ситуации.

«А капуста белокочанная вас не смущает? Ваша-то какая роль в этом процессе? Статистов? Какой смысл в вашем мониторинге», — возмутился Клычков.

Глава региона призвал чиновников принимать конкретные меры — по каждому поводу обращаться в ФАС и прокуратуру.