Клычков прокомментировал скандал с выплатами беременным орловским школьницам

В Орловской области сейчас нет школьниц, попадающих под выплату 100 тысяч рублей из-за беременности, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

Глава региона признался, что его удивил ажиотаж вокруг его указа. По его словам, Минтруд рекомендовал принять норму с подобными выплатами всем регионам, 40 из них уже ее приняли.

«Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», — подчеркнул Клычков.

Губернатор отметил, что задача властей — оказать помощь девушкам, забеременевшим в школьном возрасте. Он призвал расценивать его указ как меру социальной поддержки, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков.

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Из подписанного им документа следует, что беременным школьницам в Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей.