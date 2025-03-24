Клычков прокомментировал скандал с выплатами беременным орловским школьницам

В Орловской области сейчас нет школьниц, попадающих под выплату 100 тысяч рублей из-за беременности, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Глава региона признался, что его удивил ажиотаж вокруг его указа. По его словам, Минтруд рекомендовал принять норму с подобными выплатами всем регионам, 40 из них уже ее приняли.
Губернатор отметил, что задача властей — оказать помощь девушкам, забеременевшим в школьном возрасте. Он призвал расценивать его указ как меру социальной поддержки, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков.
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Из подписанного им документа следует, что беременным школьницам в Орловской области при постановлении на учет будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей.