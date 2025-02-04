Клычков назвал срок сдачи орловского «Титаника», который строят с 2006 года

Губернатор Андрей Клычков поставил задачу достроить многопрофильный медицинский центр областной клинической больницы «Титаник» в Орле летом этого года, пишут « Орловские новости ».

Глава региона во вторник посетил объект, на котором трудится 299 рабочих.

«Нацелил строителей и заказчика на максимальное завершение работ уже летом, чтобы мы смогли начать монтировать медицинское оборудование», — отметил Клычков.

Губернатор уточнил, что первоначальный срок сдачи был в 2026 году, но работы нужно завершить на год раньше.

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Медицинский комплекс строится с 2006 года, из-за воровства на объекте возбудили несколько уголовных дел. Его прозвали «Титаником» из-за затянувшихся сроков строительства.

По делам приговорены: бывший глава АИЖК Орловской области Сергей Кочергин — на 6,5 годам лишения свободы, экс-гендиректор Союзинформ» Максим Селиванов — на пять с половиной лет колонии общего режима, его бывший заместитель Евгений Морозков – к 4,5 годам колонии общего режима.