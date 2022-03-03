Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений

Дирекция благоустройства города начала подготовку растений к высадке в городские клумбы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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В теплицах посеяли семена колеуса, бегонии, герани и роз. Проведена пикировка цинерарии, виолы, бархатцев. В ближайшее время специалисты посеют петунию, агератум, георгины, циннию, цилозию, брассику и другие видов цветов, которые украсят улицы, парки и скверы. Также здесь разводят многолетние культуры: розы, очиток, хост, ирисы.

В мэрии сообщили, что розы высадят в клумбы сквера 60-летия Победы и в клумбы на улице Ленина. Новый цветник разобьют на улице Новосёлов, недалеко от разворотного круга Дубовой рощи.

Первыми клумбы города украсят красные, белые, жёлтые и розовые тюльпаны.

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Отметим, что в теплицах поддерживают температуру ниже +20 градусов. Растения поливают и подкармливают, проводится прополка. Большинство высаженных цветов – неприхотливы, могут переносить понижение температур. Перед высадкой в грунт рассаду «закалили», чтобы подготовить её к изменчивым погодным условиям.