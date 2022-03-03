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Четверг, 3 марта, 2022

Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений

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Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений

7info7

Дирекция благоустройства города начала подготовку растений к высадке в городские клумбы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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В теплицах посеяли семена колеуса, бегонии, герани и роз. Проведена пикировка цинерарии, виолы, бархатцев. В ближайшее время специалисты посеют петунию, агератум, георгины, циннию, цилозию, брассику и другие видов цветов, которые украсят улицы, парки и скверы. Также здесь разводят многолетние культуры: розы, очиток, хост, ирисы.

В мэрии сообщили, что розы высадят в клумбы сквера 60-летия Победы и в клумбы на улице Ленина. Новый цветник разобьют на улице Новосёлов, недалеко от разворотного круга Дубовой рощи.

Первыми клумбы города украсят красные, белые, жёлтые и розовые тюльпаны.

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Отметим, что в теплицах поддерживают температуру ниже +20 градусов. Растения поливают и подкармливают, проводится прополка. Большинство высаженных цветов – неприхотливы, могут переносить понижение температур. Перед высадкой в грунт рассаду «закалили», чтобы подготовить её к изменчивым погодным условиям.

Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений
Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений
Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений
Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений
Клумбы Рязани украсят около 400 тысяч растений

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