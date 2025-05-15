«Клоун»: Захарова обвинили Зеленского в срыве переговоров в Стамбуле в четверг

Переговоры России и Украины не начались в четверг по вине Владимира Зеленского, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

По ее словам, скоро уже сутки, как российская делегация ждет украинскую в Стамбуле.

«Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — отметила Захарова

По данным ТАСС , в итоге встречу перенесли на пятницу. Выяснилось, что украинская делегация будет в Стамбуле только поздно вечером в четверг.