«Клоун»: Захарова обвинили Зеленского в срыве переговоров в Стамбуле в четверг

Переговоры России и Украины не начались в четверг по вине Владимира Зеленского, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале.
По ее словам, скоро уже сутки, как российская делегация ждет украинскую в Стамбуле.
По данным ТАСС, в итоге встречу перенесли на пятницу. Выяснилось, что украинская делегация будет в Стамбуле только поздно вечером в четверг.
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