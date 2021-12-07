Клирик Рязанской епархии Александр Куропаткин скончался от коронавируса

Во вторник, 7 декабря, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 84 лет скончался клирик Рязанской епархии, почетный настоятель Казанского храма села Константиново протоиерей Александр Куропаткин. Об этом сообщил сайт епархии.

Александр Григорьевич Куропаткин родился 25 августа 1937 года в деревне Култуки Клепиковского района Рязанской области, был десятым ребенком в семье. Семья была небогатая, но дружная, родители были людьми верующими. В храм ходили за три километра, в село Курша.

По окончании школы будущий священнослужитель поступил в Рязанский сельскохозяйственный институт, который окончил, получив профессию ученого зоотехника. Занимался спортом, был чемпионом области по тяжелой атлетике.

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Работал на различных высоких должностях, связанных с сельским хозяйством, в частности, был заместителем начальника Рязанского областного объединения совхозов.

В 1960 году женился. Вместе с супругой Зинаидой они помогали восстанавливать храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Дягилево в 1990-е годы.

В 1998 году Александр Григорьевич уходит на пенсию, и архиепископ Рязанский и Касимовский Симон благословляет его на священство. Диаконская хиротония состоялась 14 октября этого же года и иерейская – 1 ноября. Спустя год батюшка идет учиться в Рязанское духовное училище, затем – в Рязанскую духовную семинарию. К занятиям подходил с большой ответственностью: по его собственным словам, ночами сидел и готовился к экзаменам. В 2003 году успешно завершил учебу.

Более семи лет нес послушание эконома в Свято-Троицком монастыре Рязани, совершал молебны в монастырской часовне в честь иконы Божией Матери «Знамение-Корчемная».

В феврале 2005 года батюшку назначают настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. Хотя храм был передан Церкви еще в 1990 году, многое в нем оставалось в плачевном состоянии. Прихожане, в том числе из соседних сел, стали жертвовать средства, помогали добровольцы, работы было много. Ремонт и реконструкция храма завершились в 2008 году.

Позже батюшка получил дополнительное послушание настоятеля храма благоверных князей Петра и Февронии в соседнем селе Кузьминское – этот храм стараниями отца Александра и с помощью благотворителей был возведен с нуля.

С января 2019 года батюшка с благодарностью за понесенные труды был освобожден от должности настоятеля и назначен Почетным настоятелем Казанского храма. У батюшки осталось двое детей, внуки и правнуки.

9 декабря в храме Казанской иконы Божией Матери села Константиново будет совершена Божественная литургия и отпевание почившего протоиерея Александра. Начало литургии в 8.00.