Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 85 тысяч переводов за рубеж, что в три раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ежедневно банк проводит до 1000 трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше.

Количество и объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет. С начала года розничные клиенты совершили 85 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. К концу 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций — до 250 тысяч переводов за рубеж. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном — на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

«За последний год объемы трансграничных переводов выросли многократно. Их число поступательно растет с лета прошлого года и сегодня уже достигло уровня 1 тысяч операций в сутки. Это рекордные для банка показатели, которые свидетельствуют о востребованности сервиса у пользователей. Мы планируем активно развивать географию трансграничных переводов за счет подключения новых направлений и способов отправки средств», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис. Если сегодня для перевода по реквизитам необходимо открыть текущий счет в национальной валюте и обменять ее, то вскоре клиенты смогут совершать транзакции за рубеж напрямую со своего рублевого счета. Переводы по номеру телефона или номеру карты уже сейчас проходят без открытия валютного счета.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам розничным клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ могут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу.