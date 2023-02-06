Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» перевели более 20 млн бонусов программы лояльности добровольцам «ЛизаАлерт»

За два года существования совместного благотворительного проекта сети АЗС «Газпромнефть» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 54 тысячи клиентов сети в России, зарегистрированных в программе лояльности «Нам по пути», перевели волонтерам более 20 млн бонусов. Это позволило участникам отряда, выезжающим на поиск пропавших людей, заправиться на 400 тысяч литров и проехать около 3 млн километров.
С момента запуска проекта при поддержке клиентов сети «Газпромнефть» 63 704 взрослых и детей были найдены и вернулись домой.
Перевод бонусов для помощи добровольцам «ЛизаАлерт» доступен в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», откуда они напрямую поступают на карту отряда. Топливо им необходимо для заправки транспорта экипажей волонтеров, осуществляющих поиск, и энергогенераторов, от которых на удаленных территориях работают беспилотники, компьютеры и оборудование выездных штабов.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» создан в октябре 2010 года. В отряде «ЛизаАлерт» 25 направлений, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск. За двенадцать лет поисковиками отряда найдены более 160 тысяч человек. Сегодня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» насчитывает около 30 тысяч добровольцев и действует в 64 регионах страны.
Сеть АЗС «Газпромнефть» работает в 49 регионах России и насчитывает более 1400 станций.
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