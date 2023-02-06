Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» перевели более 20 млн бонусов программы лояльности добровольцам «ЛизаАлерт»

За два года существования совместного благотворительного проекта сети АЗС «Газпромнефть» и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 54 тысячи клиентов сети в России, зарегистрированных в программе лояльности «Нам по пути», перевели волонтерам более 20 млн бонусов. Это позволило участникам отряда, выезжающим на поиск пропавших людей, заправиться на 400 тысяч литров и проехать около 3 млн километров.

С момента запуска проекта при поддержке клиентов сети «Газпромнефть» 63 704 взрослых и детей были найдены и вернулись домой.

Перевод бонусов для помощи добровольцам «ЛизаАлерт» доступен в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», откуда они напрямую поступают на карту отряда. Топливо им необходимо для заправки транспорта экипажей волонтеров, осуществляющих поиск, и энергогенераторов, от которых на удаленных территориях работают беспилотники, компьютеры и оборудование выездных штабов.

«Ни один поиск не может состояться без того, кто ищет. Без поисковика. И ни один поисковик не окажется на месте без топлива. Таким образом, благодаря каждому, кто делится с нами бонусами, мы получаем главный ресурс каждого поиска – топливо, чтобы успеть найти и спасти», – говорит председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Наш главный актив – это люди, миллионы клиентов, которые ежедневно выбирают станции сети «Газпромнефть» за высокий уровень обслуживания 24/7, доверяют качеству топлива, товаров и услуг. Два года назад совместно с отрядом «ЛизаАлерт» мы запустили цифровой сервис в нашем мобильном приложении, позволяющий делиться бонусами программы лояльности с добровольцами, выезжающими на поиск пропавших. В результате наш проект объединил волонтеров отряда и наших клиентов из разных регионов страны, широкая география сети сделала возможными межрегиональные выезды добровольцев на сложные и дальние маршруты, десятки тысяч людей вернулись домой к своим близким», – отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» создан в октябре 2010 года. В отряде «ЛизаАлерт» 25 направлений, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск. За двенадцать лет поисковиками отряда найдены более 160 тысяч человек. Сегодня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» насчитывает около 30 тысяч добровольцев и действует в 64 регионах страны.

Сеть АЗС «Газпромнефть» работает в 49 регионах России и насчитывает более 1400 станций.