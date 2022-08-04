Клиенты банка «Открытие» удвоили объем операций через СБП

По итогам первого полугодия 2022 года клиенты банка «Открытие» в два раза увеличили объём платежей и переводов через Систему быстрых платежей (СБП).
Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП, которые показали более, чем двукратный рост в объёме, и трёхкратный в количестве операций относительно первого полугодия 2021 года. В свою очередь, количество и объём P2P-переводов (с карты на карту) снизились на треть. Доля СБП в объёме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%.
Одновременно набирает популярность бесконтактная оплата товаров и услуг через СБП по QR-коду. Клиенты банка «Открытие» в первом полугодии в два раза увеличили объём таких операций, а количество — в четыре раза. Доля сервиса в ежедневных покупках товаров и услуг выросла в 2,5 раза.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).