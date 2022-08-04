Клиенты банка «Открытие» удвоили объем операций через СБП

По итогам первого полугодия 2022 года клиенты банка «Открытие» в два раза увеличили объём платежей и переводов через Систему быстрых платежей (СБП).

Наиболее востребованы переводы по номеру телефона через СБП, которые показали более, чем двукратный рост в объёме, и трёхкратный в количестве операций относительно первого полугодия 2021 года. В свою очередь, количество и объём P2P-переводов (с карты на карту) снизились на треть. Доля СБП в объёме мгновенных переводов за год выросла на четверть и составила 91%.

Одновременно набирает популярность бесконтактная оплата товаров и услуг через СБП по QR-коду. Клиенты банка «Открытие» в первом полугодии в два раза увеличили объём таких операций, а количество — в четыре раза. Доля сервиса в ежедневных покупках товаров и услуг выросла в 2,5 раза.

«Цифровизация, значительно ускорившаяся на фоне пандемии, уход с рынка ряда платёжных систем и низкие тарифы на переводы оказали положительное влияние на популярность сервисов СБП. По нашим наблюдениям, клиенты всё чаще отдают предпочтение переводам по номеру телефона, используя их для повседневных операций, при этом средний чек пока остается меньше по сравнению с переводами с карты на карту», – отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).